تقنية جديدة لأول مرة في العالم بـ لاند روفر ديفندر الجديدة

منذ عام تقريبا تم تدشين السيارة لاند روفر ديفندر من جديد بعد إحيائها بموديل 2020 خلال فعاليات معرض فرانكفورت، وتم تزويد السيارة وقتها بتحديثات جديدة فيما يتعلق ببرمجيات النظام الترفيهي.





واستعرضت شركة جاكوار لاند روفر، التقنيات المتطورة ومزايا التواصل في سيارته الجديدة خلال معرض إلكترونيات المستهلك CES، الذي يجري حاليًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية إلكترونيًا.





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وتقول شركة "لاند روفر"، إن "ديفندر" الجديدة هي أول سيارة في العالم مزودة بجهازي مودم LTE، مما سيعطيها القدرة على تحميل التحديثات أثناء سيرها وبدون مقاطعات، وفي ذات الوقت ستتمكن من تشغيل الموسيقى والتطبيقات عبر النظام الترفيهي، الذي سيستخدم مودم LTE مستقل مع شريحة eSIM.





وأضافت أنه يتم تشغيل النظام الترفيهي المتطور من خلال شاشة عرض عالية الوضوح تعمل باللمس مقاس 10 بوصات، كما يوفر ميزة الشحن اللاسلكي للجوال ويدعم تطبيقي Apple CarPlay و Android Auto، ويمكن وصل جهازين في نفس الوقت بالنظام الترفيهي عن طريق البلوتوث، مما سيعطي السائق والراكب إمكانية الاستمتاع بمزايا النظام من دون الحاجة لاستبدال الاتصال.





وقال مدير تواصل السيارات والتقنيات المستقبلية في جاكوار لاند روفر، "بيتر فيرك"، "مع وجود جهاز مودم LTE مستقل لتقنية SOTA وجهاز آخر للموسيقى والتطبيقات، أصبحت ديفيندر الجديدة تملك الإمكانيات لإبقاء العملاء على اتصال دائم، وفي ذات الوقت سيستمتعون بالتحديثات ووسائل الترفيه في جميع الأوقات وفي أي مكان في العالم".