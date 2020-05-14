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سيارات

تعرف على المعدل الحقيقي لاستهلاك المكيف من البنزين في سيارتك

الخميس 14/مايو/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشدة يلجأ معظم قائدى السيارات إلى استعمال مكيف السيارة، ولكن هناك سؤالا كثيرا ما يتردد فى أذهان الجميع.. كم يستهلك تشغيل المكيف من وقود أو بنزين السيارة؟ وكم يستهلك من الوقود داخل وخارج المدن؟ وما مدى تأثير تشغيل المكيف على قوة وعزم المحرك بالسيارة؟.

ويقول نادي السيارات "ADAC" الألماني، فى هذا الشأن، إنه في ظل درجات الحرارة الخارجية المرتفعة جدا يستهلك مكيف الهواء الوقود في بداية مرحلة التبريد بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر/100 كلم .

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وأضاف نادى السيارات أنه بعد تبريد السيارة يتراوح معدل الاستهلاك بين 1 و2 لتر/100 كلم داخل المدينة وبين 0.2 و0.7 لتر/100 كلم خارج المدينة أي أن متوسط الاستهلاك يكون مابين 1.5  و 2.5 ليتر لكل 100 كلم .

ونصح الخبراء الألمان للحد من استهلاك الوقود تهوية السيارة جيدا قبل الحركة بها، من خلال فتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق، وتشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة عند الانطلاق بالسيارة ثم تشغيل المكيف.

وتابعوا الخبراء أنه من الأفضل عدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة الأقل من 5 كلم وفتح النوافذ أثناء السير، مع أهمية ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية لمنع زيادة استهلاك الوقود .

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