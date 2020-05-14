شاهد.. شوارع مصر الجديدة أثناء حظر التجول

طالما اعتدنا على السهر في شوارع مصر للصباح ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا أصبحت شاغرة ليلا نظرا لفرض حالة حظر التجول، ومنها شوارع مصر الجديدة التي اتسمت بهدوء تام فى ساعات حظر التجول الذى يبدأ من التاسعة مساءً.





تحاول الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشى فيروس كورونا بإعلان حظر التجوال والتزام المواطنين به.





رصدت كاميرا "صدى البلد" التزام المواطنين فى ساعات حظر التجول وهدوء شوارع مصر الجديدة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن استمرار حظر التجول خلال شهر رمضان الكريم من الساعة التاسعة حتى السادسة صباحا، على أن يتم العمل بنفس الإجراءات والضوابط التي تم تطبيقها منذ بداية بداية الشهر المعظم.





وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضى تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.





كما أصدر قرار بالاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.