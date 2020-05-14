غدا.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه غدا الجمعة، عن 11 منطقة بالقاهرة، وهي مناطق "دار السعدة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته - منطقة خلف نادى النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين- مستشفى جوهر - شارع أسوان - شارع هارون - شارع جلال الدين الدسوقى"، وذلك من الساعة الرابعة فجر غدا الجمعة وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.
إقرأ أيضًا .. اليوم السياسات النقدية تحسم أسعار الفائدة
وقالت شركة مياه القاهرة في بيان لها، إنه نظرا لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر المتعارض مع أعمال كبارى شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون والمنفذة بمعرفة الهينة الهندسية.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.