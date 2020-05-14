كيفية صلاة التسابيح.. أمين الفتوى يوضح أذكارها وعدد ركعاتها وفضلها

قال الشيخ عويضة عثمان أـمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن كيفية صلاة التسابيح اختلف الفقهاء في تصحيح حديثها ، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه لافتا الى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أن وافق أصول الشريعة ولم يشتمل على شيء منكر.





وأضاف عويضة من خلال فيديو مسجل بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، قائلا: صلاة التسابيح مثلها مثل أي صلاة ، ولكنها تشتمل على ذكر لله زائد أو تسبيح زائد . فنقول بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن : " سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله وأكبر ولا حول ولا قوة الا بالله " فنكرره 15 مرة ، ثم نكبر ونركع الركوع العادي وبعد قول سبحان ربي العظيم 3 مران ، نقول نفس الذكر 15 مرة ، وبعد الرفع من الركوع نكرر نفس الذكر 15 مرة ، ثم نسجد ونكرر نفس الذكر مع أذكار السجود 15 مرات .





ثم نرفع من السجدة الاولى ونكرر الذكر 15 مرة ثم نسجد ونكرر نفس الذكر 15 مرة ، ثم نفعل ذك الامر في الركعة الثانية .





وأوضح أمين الفتوى أن هذه الصلاة لها فضل كبير لما فيها من ذكر يحبه الله ويعظم الله أيضا ، لافتا الى أنه يجوز للإنسان أداء صلاة التسابيح مرة في العمر او مرة في الشهر وفي أي وقت .







