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ديني

كيفية صلاة التسابيح.. أمين الفتوى يوضح أذكارها وعدد ركعاتها وفضلها

الخميس 14/مايو/2020 - 10:43 ص
كيفية صلاة التسابيح
كيفية صلاة التسابيح
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان أـمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن كيفية صلاة التسابيح اختلف الفقهاء في تصحيح حديثها ، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه لافتا الى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أن وافق أصول الشريعة ولم يشتمل على شيء منكر.

وأضاف عويضة من خلال فيديو مسجل بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، قائلا: صلاة التسابيح مثلها مثل أي صلاة ، ولكنها تشتمل على ذكر لله زائد أو تسبيح زائد . فنقول بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن : " سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله وأكبر ولا حول ولا قوة الا بالله " فنكرره 15 مرة ، ثم نكبر ونركع الركوع العادي وبعد قول سبحان ربي العظيم 3 مران ، نقول نفس الذكر 15 مرة ، وبعد الرفع من الركوع نكرر نفس الذكر 15 مرة ، ثم نسجد ونكرر نفس الذكر مع أذكار السجود 15 مرات . 

ثم نرفع من السجدة الاولى ونكرر الذكر 15 مرة ثم نسجد ونكرر نفس الذكر 15 مرة ، ثم نفعل ذك الامر في الركعة الثانية . 

وأوضح أمين الفتوى أن هذه الصلاة لها فضل كبير لما فيها من ذكر يحبه الله ويعظم الله أيضا ، لافتا الى أنه يجوز للإنسان أداء صلاة التسابيح مرة في العمر او مرة في الشهر وفي  أي وقت . 



وزاد الطبرانى: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: «اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.

اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملًا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها، حسن ظنى بك، سبحان خالق النور».  ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه.

السور المستحب قراءتها في صلاة التسابيح

ويستحسن أن يقرأ فى هذه الركعات الأربع من صلاة التسابيح بعد الفاتحة بسورة مما جاء أنها تعدل نصف أو ثلث ربع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب.

فمثلًا يقرأ فى الأولى «الزلزلة» والثانية «الكافرون» والثالثة «النصر» والرابعة «الإخلاص».
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