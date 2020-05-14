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مرأة

كوب من هذا المشروب يخلصك من رائحة الفم الكريهة فورا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:18 م
الشاى الأخضر
الشاى الأخضر
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لمياء الياسين
يمكن أن يوفر لك شرب الشاي الأخضر قبل الذهاب إلى الفراش مجموعة كاملة من الفوائد الصحية المذهلة عقليًا وجسديًا، ومع ذلك، انتبه لكمية ووقت الاستهلاك.

ورغم مخاطر الافراط فى تناوله، إليك أبرز تلك الفوائد الصحية لتناول الشاى الأخضر يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



لتحسين رائحة الفم الكريهة
تناولى كوبًا من الشاي الأخضر ليلًا فهو يمنع مركب يسمى الكاتيكين ومضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تمنع نمو البكتيريا الضارة في فمك.

يحرق الدهون
يمكن لشرب الشاي الأخضر قبل النوم أن يسرع عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك ويحسن عملية التمثيل الغذائي ككل ويعزز حرق الدهون.

ومع ذلك، كن حذرًا من محتوى الكافيين، فشرب الشاي الأخضر في الليل له أيضًا بعض الجوانب السلبية، أي أن محتوى الكافيين في الشاي قد يزعج دورة النوم، مما يجعل من الصعب عليك النوم.

تؤكد بعض الدراسات أنه حتى لا يعيق الشراب نومك، تأكد من أنك لا تشرب أكثر من كوب واحد.

ما هو أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر قبل النوم؟
إن شرب كوب من الشاي الأخضر قبل موعد النوم ليس سوى مضيعة.

ساعة قبل وقت النوم هو الوقت المثالي لشرب الشاي الأخضر، لأنه سيسمح لك بتفريغ المثانة وترك الشراب يستقر في جسمك قبل أن تغفو.
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