سعر النفط يرتفع بفعل تراجع المخزونات الأمريكية في ظل وباء كورونا

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد هبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن توقعات قاتمة بشأن أكبر اقتصاد في العالم حدت من المكاسب مع تهاوي الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا ومخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من حالات الإصابة.

وبحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 29.37 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 25.52 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات على مدى الأسبوعين المنصرمين مع بدء بعض الدول في تخفيف القيود وإجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا للسماح للمصانع والمتاجر باستئناف العمل. لكن ظهور حالات إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والصين زاد من المخاوف من احتمال وجود موجة ثانية من الإصابات مما سيضغط على التعافي الاقتصادي والطلب على الوقود.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء من نمو اقتصادي ضعيف ”لفترة ممتدة“ ودعا لإنفاق مالي إضافي لصد تبعات الفيروس.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا ”من الصعب الشعور بالحماس بشأن تعاف منتظم للطلب على النفط عندما يكون لدى أكبر اقتصاد في العالم ضبابية كبيرة بشأن التوقعات ومخاطر كبرى على الجانب النزولي“.

وقدم التراجع الذي سجلته المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار في وقت مبكر من جلسة التداول، لكن مويا قال إن عمليات سحب أكبر من الاحتياطات ستكون مطلوبة على مدى الأسابيع القليلة المقبلة لدعم الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام انخفضت 745 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 531.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو . وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 4.1 مليون برميل.

وفي ظل تراجع استهلاك الوقود، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء إنها تتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط 9.07 مليون برميل يوميا في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك انكماشا بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا. كما تنبأت المنظمة بأن يشهد الربع الحالي أكبر تراجع في الطلب.