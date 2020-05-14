حي العمرانية يشن حملة لرفع تعديات السيارات على أرصفة شارع الهرم

شن حي العمرانية بمحافظة الجيزة، حملة ليلة لرفع السيارات المتعدية على شارع الهرم في نطاق الحي، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتمكنت الحملة، من كلبشة جميع السيارات المتعددة على الأرصفة، وتحرير محاصر مرورية لها، في إطار خطة المحافظة لعودة الانضباط الشوارع الرئيسية، ومنع التعديات على الأرصفة باعتبارها حق اللمارة بالشارع.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد شدد على رؤساء الأحياء بمنع كافة أشكال التعدى على الطرق وإزالتها فورًا وتغريم أى محاولات للإضرار بالطرق والأرصفة التى يتم تطويرها سواء كانت تتعلق بغسيل السيارات أو إستغلال المحال والمعارض للأرصفة لعرض المنتجات .



وشدد المحافظ على تفعيل القرارات الصادرة بشأن كلبشة وتغريم السيارات المتعدية علي الطرق العامة والأرصفة مشيرا بأن الطريق حق للمواطن وليس لاستغلاله للمنفعة الخاصة .





