تقارير: موعد استئناف الدوري يثير قلق الأندية السعودية.. ومطالبات بإلغاء الموسم

، ستعقد اليوم، الخميس، اجتماعًا حاسمًا مع ممثلي الأندية، وبحضور رئيس الاتحاد ياسر المسحل، لمناقشة أزمة استئناف الموسم الحالي والقادم، بعد أن حددت مبدئيًا يوم 20 أغسطس موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.

وأضافت: "مع حاجة الأندية للاستعداد لمدة لا تقل عن 35 يومًا لاستئناف

، فإن الترجيحات هي انطلاقة الموسم الجديد أول أكتوبر المقبل، حيث لن يكون هناك فاصل زمني طويل يتخطى أسبوعين كحد أقصى، يمكن من خلالها منح الأندية فرصة تصحيح أوضاعها، من حيث التعاقدات وإنهاء العقود، وخاصة الأندية من الدرجة الأولى والهابطة من الممتاز، في حال الاستئناف الفعلي".