تقارير: موعد استئناف الدوري يثير قلق الأندية السعودية.. ومطالبات بإلغاء الموسم

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، ستعقد اليوم، الخميس، اجتماعًا حاسمًا مع ممثلي الأندية، وبحضور رئيس الاتحاد ياسر المسحل، لمناقشة أزمة استئناف الموسم الحالي والقادم، بعد أن حددت مبدئيًا يوم 20 أغسطس موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري.
وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.
وأضافت: "مع حاجة الأندية للاستعداد لمدة لا تقل عن 35 يومًا لاستئناف منافسات الدوري، فإن الترجيحات هي انطلاقة الموسم الجديد أول أكتوبر المقبل، حيث لن يكون هناك فاصل زمني طويل يتخطى أسبوعين كحد أقصى، يمكن من خلالها منح الأندية فرصة تصحيح أوضاعها، من حيث التعاقدات وإنهاء العقود، وخاصة الأندية من الدرجة الأولى والهابطة من الممتاز، في حال الاستئناف الفعلي".
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ويرى عدد من مسؤولي الأندية، أن من الصعب الجزم بانطلاق الدوري السعودي، في هذا اليوم في ظل ظروف مكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا، حيث يتطلب أن توافق الجهات الصحية المختصة ممثلة في وزارة الصحة على خطة الاستئناف حسب الظروف الآنية، كما حدث في جميع دول العالم التي تكافح ضد هذا الوباء.
وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن الإجتماع لن يقتصر على مناقشة الموعد المقترح لاستئناف الدوري السعودي فقط، بل هناك تطرقًا سيتم لمستقبل الرابطة ورئيسها القادم الذي سيحل مكان المكلف عبد العزيز الحميدي، الذي يتولى المنصب بالتكليف، بعد استقالة الرئيس السابق مسلي آل معمر، قبل عدة أشهر.