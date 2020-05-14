AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير: موعد استئناف الدوري يثير قلق الأندية السعودية.. ومطالبات بإلغاء الموسم

الخميس 14/مايو/2020 - 12:42 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
Advertisements
إسراء أشرف
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، ستعقد اليوم، الخميس، اجتماعًا حاسمًا مع ممثلي الأندية، وبحضور رئيس الاتحاد ياسر المسحل، لمناقشة أزمة استئناف الموسم الحالي والقادم، بعد أن حددت مبدئيًا يوم 20 أغسطس موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري.
وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.

وأضافت: "مع حاجة الأندية للاستعداد لمدة لا تقل عن 35 يومًا لاستئناف منافسات الدوري، فإن الترجيحات هي انطلاقة الموسم الجديد أول أكتوبر المقبل، حيث لن يكون هناك فاصل زمني طويل يتخطى أسبوعين كحد أقصى، يمكن من خلالها منح الأندية فرصة تصحيح أوضاعها، من حيث التعاقدات وإنهاء العقود، وخاصة الأندية من الدرجة الأولى والهابطة من الممتاز، في حال الاستئناف الفعلي".


ويرى عدد من مسؤولي الأندية، أن من الصعب الجزم بانطلاق الدوري  السعودي، في هذا اليوم في ظل ظروف مكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا، حيث يتطلب أن توافق الجهات الصحية المختصة ممثلة في وزارة الصحة على خطة الاستئناف حسب الظروف الآنية، كما حدث في جميع دول العالم التي تكافح ضد هذا الوباء.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن الإجتماع لن يقتصر على مناقشة الموعد المقترح لاستئناف الدوري  السعودي فقط، بل هناك تطرقًا سيتم لمستقبل الرابطة ورئيسها القادم الذي سيحل مكان المكلف عبد العزيز الحميدي، الذي يتولى المنصب بالتكليف، بعد استقالة الرئيس السابق مسلي آل معمر، قبل عدة أشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأندية.. قائمة الأهلي.. فرمان جديد من مرتضى منصور.. عبدالحفيظ في ورطة بسبب رامز

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن نيتها استكمال الموسم الحالي بشرط وحيد

بروتوكول طبي.. اتحاد الكرة يتعاون مع وزارة الصحة لضبط عودة الدوري السعودي

الحكومة البريطانية تحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الإنجليزي

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري التونسي

البريميرليج في خطر.. 50 لاعبا يرفضون استكمال الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. مصل لـ كورونا خلال عام.. الحكومة تهدد بعقوبات صارمة مع إجراءات التعايش

آيتان بالقرآن تغنيك عن قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان

كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. أمين الفتوى يجيب

طفح جلدي.. سيدة تشرح الأعراض التي ظهرت على طفلها بعد إصابته بفيروس كورونا.. صور

مشاجرة تجمع فيها 100 شخص بسبب التباعد الاجتماعي!!! فيديو

هل أخرج زكاة الفطر نقودا أم سلعا.. الأزهر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض