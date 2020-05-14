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رياضة

الهلال السعودي يرفض رحيل جيوفينكو

الخميس 14/مايو/2020 - 11:15 ص
جيوفينكو لاعب الهلال
جيوفينكو لاعب الهلال السعودي
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محمد السعيد
أكد تقرير سعودي، أن مجلس إدارة نادي الهلال، يرفض رحيل الإيطالي جوفينكو عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير أشارت، خلال الأيام الماضية، إلى رغبة جيوفينكو في الرحيل عن صفوف الهلال خلال الصيف المقبل، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض المغرية.

وقال مصدر رسمي داخل نادي الهلال في تصريحات لصحيفة " الرياضية" السعودية، أن لا توجد أي نية من قبل إدارة الهلال للموافقة على رحيل جوفينكو، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن جوفينكو متمسك بالاستمرار مع الهلال ايضا، ولا يفكر في الرحيل.

وشارك جوفينكو مع الهلال في 17 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع 7 آخرين.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في المملكة العربية السعودية، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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