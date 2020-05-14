الهلال السعودي يرفض رحيل جيوفينكو





وكانت تقارير أشارت، خلال الأيام الماضية، إلى رغبة جيوفينكو في الرحيل عن صفوف الهلال خلال الصيف المقبل، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض المغرية.





وقال مصدر رسمي داخل نادي الهلال في تصريحات لصحيفة " الرياضية" السعودية، أن لا توجد أي نية من قبل إدارة الهلال للموافقة على رحيل جوفينكو ، خلال الفترة المقبلة.





وأضاف المصدر، أن جوفينكو متمسك بالاستمرار مع الهلال ايضا، ولا يفكر في الرحيل.





وشارك جوفينكو مع الهلال في 17 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع 7 آخرين.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في المملكة العربية السعودية، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.