صدمة جديدة لعشاق الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن أن النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، تلقى عروضًا كثيرة، تنبئ بقرب رحيله عن صفوف الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة TuttomercatoWeb الإيطالية، أن نادي فنربخشة التركي رصد جيوفينكو كأحد أهداف الفريق في الموسم القادم.





وأضافت التقارير أن جيوفينكو لا يشعر بالسعادة في صفوف الهلال، الأمر الذي يقربه من الرحيل عن بطل دوري أبطال آسيا.





ووفقًا للتقارير، فإن مسيرة الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال، في أسطنبول، أثناء لعبه في صفوف جلطة سراي، وحديث جوميز بأنه قضى أفضل أيام حياته في أسطنبول، قد تكون حافزًا للنجم الإيطالي من أجل التفكير في عرض الرحيل إلى الدوري التركي.





ومن المقرر أن تعقد مقابلة بين الطرفين بعد عودة النشاط الكروي وانتهاء أزمة التوقف الرياضي حول العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.