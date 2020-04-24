جوميز يقرب جيوفينكو من الرحيل عن الهلال





وذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، أن نادي فنربخشة مهتم بالحصول على خدمات لاعب الهلال، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة أن اللاعب غير مرتاح في صفوف الهلال، وأنه قد ينتقل لنادي فنربخشة، بعدما حفزه الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الفريق بالرحيل عن صفوف الفريق والانتقال للعب في تركيا حيث قضى أفضل أيام مسيرته.





يذكر أن جيوفينكو ارتبط اسمه بالانتقال لإحدى الفرق الإيطالية مثل إنتر وبارما، والرحيل عن صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي القادم.

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن سباستيان جيوفينكو، مهاجم نادي الهلال السعودي، اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.