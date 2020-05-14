الدفعة الأولى للسعوديين الراغبين في العودة إلى المملكة تغادر مطار سيدني





غادرت الدفعة الأولى من المواطنين السعوديين الراغبين في العودة من أستراليا إلى المملكة، صباح اليوم مطار سيدني، متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.





جاء ذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، بشأن تسهيل عودة المواطنين الراغبين من الخارج إلى المملكة.





وحسب صحيفة عكاظ السعودية، سفير خادم الحرمين الشريفين، بأستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان بن هزاع المطيري، وعدد من أعضاء السفارة، في وداع المواطنين بمطار سيدني.





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ووجه سفير المملكة في أستراليا الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما غير المحدود للمواطن في الداخل والخارج وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم، كما قدم الشكر لوزير الخارجية على متابعته المستمرة لسير الإجراءات.



