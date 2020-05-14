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محافظات

تنفيذ 2807 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمختلف مراكز أسيوط

الخميس 14/مايو/2020 - 01:49 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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إيهاب عمر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ 2807 حالات إزالة حتى اليوم لتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات بناء وفقًا لقانون 119 لسنة 2008 بجميع القرى والمراكز والأحياء معلنًا استمرار الحملات وبدون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع، حفاظًا على حق الدولة وهيبتها، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

 

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وأشار المحافظ، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أنه تم تنفيذ سلسلة حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال بمركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، واستهدفت إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.


كما استعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للإزالات والتعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بحضور شريف دياب مسئول ملف الإزالات وشدد المحافظ على تكثيف الجهود وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات وإزالة كل التعديات في مهدها.

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