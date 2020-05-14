أمين الحوت: كورونا أكدت أهمية التحول الرقمى للتخلص من بيروقراطية الأجهزة الحكومية

المهندس أحمد أمين الحوت،



وطالب بضرورة تشجيع المستهلك لشراء المنتجات عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنه سيتم وضع توصيات للحكومة لتحديد مطالب القطاع الصناعى للنهوض به عبر التحول الرقمى.



وقالخلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، إنه اتضح أن أولويات التنسيق والمشاركة والتخلص من القيود البيروقراطية فى تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية عبر المنصة الإلكترونية.وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة لمتابعة من الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين والقطاعات الصناعية المختلفة إلكترونيا، ودعم قدرة البنوك فى التعامل إلكترونيا مع الشركات.