Visa تعلن عن منحة مالية لدعم عمليات التعافي من كورونا في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت مؤسسة Visa اليوم، الخميس، عن موافقتها على تخصيص منحة مادية بقيمة 1.6 مليون دولار للصليب الأحمر لدعم برامج التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كل من وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.











فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب توفير الخدمات الحيوية والهامة للمجتمعات الضعيفة من خلال تقديم خدمات الصحة العامة والإغاثة في حالات الكوارث. ويدعم الصليب الأحمر جهود الخط الأمامي لمكافحة وباءالمستجد (كوفيد-19) إلى جانب توفير الخدمات الحيوية والهامة للمجتمعات الضعيفة من خلال تقديم خدمات الصحة العامة والإغاثة في حالات الكوارث.









فيروس كورونا لتركز على الاحتياجات الطارئة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع للمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى جانب 200 مليون دولار لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي تلك المنحة كجزء من التزام مؤسسة Visa الذي أعنلت عنه سابقًا والذي يبلغ 210 ملايين دولار، مع تخصيص 10 ملايين دولار للإغاثة منلتركز على الاحتياجات الطارئة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع للمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى جانب 200 مليون دولار لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على مدى السنوات الخمس المقبلة.









على الصعيد العالمي، تقدم مؤسسة Visa تمويلًا بقيمة 4.3 مليون دولار لدعم برامج مكافحة فيروس كورونا للصليب الأحمر.

















فيروس كورونا ، حيث وضعت نسب تفشي الوباء ضغطًا هائلًا على مقدمي الخدمات الصحية العامة والخدمات الأساسية الأخرى. نحن سعداء وممتنون للغاية من العمل الدؤوب لجميع المنظمات الإنسانية في هذا الوقت، ويسرنا أن تأتي المنح التي تقدمها مؤسسة Visa لدعم الجهود المستمرة للصليب الأحمر في مكافحة هذا الوباء". من جانبه، صرح أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "واجهت المجتمعات في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة نتيجة لوباء، حيث وضعت نسب تفشي الوباء ضغطًا هائلًا على مقدمي الخدمات الصحية العامة والخدمات الأساسية الأخرى. نحن سعداء وممتنون للغاية من العمل الدؤوب لجميع المنظمات الإنسانية في هذا الوقت، ويسرنا أن تأتي المنح التي تقدمها مؤسسة Visa لدعم الجهود المستمرة للصليب الأحمر في مكافحة هذا الوباء".





وقد وضع فيروس كورونا تحديات إضافية على المجتمعات المحلية عبر منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعاني العديد من تلك المجتمعات بالفعل من آثار الفقر أو انعدام الأمن والصراع أو تغير المناخ.











وتهدف المنحة المقدمة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لمواصلة تقديم الخدمات الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.





مؤسسة Visa : "نحن ممتنون للعمل المذهل الذي تقوم به منظمات المساعدة الإنسانية للمجتمعات المحلية في جميع الدول المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتفخر مؤسسة Visa بتقديم هذه المنح لدعم عمل هذه المنظمات في هذه الأوقات الصعبة المليئة بالمخاطر". وقال جراهام ماكميلان، رئيس: "نحن ممتنون للعمل المذهل الذي تقوم به منظمات المساعدة الإنسانية للمجتمعات المحلية في جميع الدول المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتفخر مؤسسة Visa بتقديم هذه المنح لدعم عمل هذه المنظمات في هذه الأوقات الصعبة المليئة بالمخاطر".







