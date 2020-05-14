رجل الأمراض الصعبة.. منصف السلاوي عالم عربي في إدارة ترامب لمحاربة كورونا

كشفت مصادر بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تكليف الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جلاكسو سميث كلاين" للأدوية منصف السلاوي بتولي مسئولية تنسيق جهود الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.





وبحسب مجلة "فورتشن" الأمريكية، قضى السلاوي معظم حياته المهنية في مكافحة الأمراض التي تفتقر المكتبة الطبية إلى أبحاث وافرة عنها، خاصة تلك التي تجتاح وتستوطن الدول النامية.





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شارك منصف السلاوي في تطوير لقاح مضاد لسرطان عنق الرحم، كما شارك في تطوير لقاح مضاد لفيروس إيبولا من إنتاج شركة "جلاكسو سميث كلاين"، وفي عام 2015 حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لإنتاج أول لقاح مضاد للملاريا، والذي نجح في كبح انتشار المرض الذي يقضي على نصف مليون إنسان سنويًا.





وتضيف المجلة أن اتجاه منصف السلاوي للتخصص في تطوير علاجات الأمراض المستعصية بدأ بواقعة شخصية أثرت فيه كثيرًا، إذ توفيت شقيقته بمرض السعال الديكي بينما كانا كليهما في سن صغيرة بالمغرب.





ووُلد منصف السلاوي في المغرب في 27 يوليو 1959، وغادرها في سن 17 عامًا لدراسة الطب في فرنسا، لكن المقام استقر به في بلجيكا حيث درس البيولوجيا الجزيئية وحصل على شهادة الدكتوراه في علم المناعة.





قضى منصف السلاوي 27 عامًا في بلجيكا وتزوج بها، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة ليعمل بالتدريس في جامعة هارفارد، وعلى مدار 15 عامًا شارك في تطوير لقاحات امراض مثل الملاريا وسرطان عنق الرحم ومرض المكورات الرئوية.





عمل منصف السلاوي في شركة "جلاكسو سميث كلاين" للأدوية مسئولًا عن قسم البحث والتطوير بين عامي 2011 و2016، وخلال تلك الفترة أنتجت الشركة عشرات اللقاحات المضادة لفيروسات تسبب أمراضًا مستعصية، وفي عام 2017 تقاعد من عمله بشركة "جلاكسو سميث كلاين".





ويشارك منصف السلاوي حاليًا بعضوية مجالس إدارة شركات "Artisan Biosciences" و "Human Vaccines Project" و"Moderna Therapeutics" للأدوية، كما يرأس مجالس إدارات شركتي "Galvani Bioelectronics" و"SutroVax"، كما يمتلك حصة في شركة "Medicxi"





ساهم منصف السلاوي في شراكة مع شركة فيرلي المتخصصة بعلوم الحياة والتابعة لشركة جوجل، في مشروع صنع أنظمة إلكترونية صغيرة قابلة للزرع والتي يمكن استخدامها لتصحيح النبضات العصبية الشاذة وغير المنتظمة، وتسمى بالأدوية الكهربائية.