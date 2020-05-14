انخفاض معدل البطالة فى مصر خلال الربع الأول من 2020 ليصل إلى 7,7 ٪

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 14/5/2020 نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2020، والتى يتم جمع بيانات هذا الربع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ( يناير – فبراير – مارس) وانتهت الأعمال الميدانية فى 14/3/2020 وذلك قبل إتخاذ الحكومة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبالتالى لا يوجد تأثير للفيروس على سوق العمل خلال هذا الربع .





وبلغ معدل البطالة 7,7٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 8,0٪ فى الربع الرابع من عام 2019 بإنخفاض قدره 0,3 ٪، وبإنخفاض قدره 0,4٪ عن الربع المماثل من العام السابق.





وارتفع معدل البطالة إلى 9,2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020.





أولًا: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):





29,008 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2020.





وسجل تقدير حجم قوة العمــــل 29,008 مليون فرد مقابل 28,950 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0,2% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,558 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,450 مليون فرد.





ثانيًا: المتعطلون:





سجل عدد المتعطلين 2,236 مليون متعطل (1,076 مليون ذكور ، 1,160مليون إناث) بنسبة 7,7٪ من إجمالى قوة العمل بإنخفاض قدره 93 ألف متعطل عن الربــع الرابع من عام 2019 بنسبة 4,0٪، وبإنخفاض قدره 31 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,4٪.





المتعطلون طبقًا للنوع :





4,5٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 21,9٪ بين الإناث خلال الربع الأول لعام 2020.





بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4,5٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4,7٪ فى الربع السابق مقابل 5,7٪ في الربع المماثل من العام السابق .





بلغ معدل البطالة بين الإناث 21,9٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 22,7٪ فى الربع السابق مقابل 18,9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .





انخفاض نسبة المتعطلين الي 68,5٪ في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع الحالى مقابل 69,5% في الربع السابق.





بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنه ) 68,5٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:





6,0٪ لاجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت ( 8,2% للذكور ، 4,0 % للأناث ) مقابل 7,6% فى الربع السابق ( الذكور 10,5٪ و الإناث 5,0٪) .





31,6٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 32,8 % للذكور ، 30,6 % للأناث ) مقابل 32,0% فى الربع السابق( الذكور 30,1٪ و الإناث 33,7٪) .





30,9٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 28,5% للذكور ، 33,1 % للأناث ) مقابل 29,9% فى الربع السابق ( الذكور 30,9٪ و الإناث 29,0٪) .





31,5% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 30,5% خلال الربع السابق.





المتعطلون طبقًا لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ):





11,1٪ معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 5,1٪ فى الريــف خلال الربع الأول لعام 2020.





إنخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,1٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,5٪ فـي الربـع الرابع من عام 2019 مقابل 9,8٪ في الربع المماثل من العام السابق اي بإرتفاع قدرة 1,3 % عن الربع المماثل.





إنخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5,1٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 5,4 ٪ فى الربع الرابع من عام 2019 مقابل 6,9٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.





85,0٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأول لعام 2020.





أنخفضت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 85,0٪ بينماكانت 86,9٪ فى الربع السابق من إجمالى المتعطليـن موزعة كالأتى:





36,2٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39,9٪ بالربع السابق و 41,1% فى الربع المماثل من العام السابق.





48,8٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 47,0٪ بالـربع السابق و 36,8% من الربع المماثل من العام السابق.





ثالثًا:المشتــــــغلون:





26,772 مليون مشتغل خلال الربع الأول لعام 2020.





بلغ عـدد المشتغلين 26,772 مليون فرد بينما كان 26,621 مليون فرد فى الربع السابق بنسبة زيادة 0,6% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,169 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,603 مليون مشتغل.





71,0٪ نسـبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الأول لعام 2020.





المشتغلون طبقًا للحالة العملية:

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 19,024 مليون مشتغل ( 16,283 ذكور ، 2,741 إناث) بنسبة 71,0٪ من إجمالـــــي المشتغلين.





بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 2,627 مليون مشتغل ( 2,535 مليون مشتغل من الذكور ، 92 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 9,8٪ من إجمالــي المشتغلين.





بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحســـــابهم ولا يستخدمون أحد 3,527 مليون مشتغل ( 3,171 مليون مشتغل من الذكور ، 356 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 13,2٪ من إجمالي المشتغلين.





بلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشـــــــروع أسري بدون أجر 1,594 مليــون مشـتغل ( 660 ألف مشتغل من الذكور ، 934 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 6,0٪ من إجمالي المشتغلين.





42,7٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول لعام 2020.





رابعا :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

بلغ معـدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42,7 ٪ من جملة الســكان ( 15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 43,1٪ فى الربع الرابع من عام 2019 مقابل 41,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.





بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 67,8٪ مقابل 68,1% فى الربع السابق، الإنـــاث 16,0٪ مقابل 16,4% فى الربع السابق) .





بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42,1٪ ، فى الريف 43,1٪) .





سجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنه) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 60,8٪ .





أهم الأنشطة الإقتصادية التى إجتذبت أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى:





نشاط النقل والتخزين إجتذب (262) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.

نشاط التشييد والبناء إجتذب (209) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.

نشاط التعليم إجتذب (132) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.

نشاط خدمات الغذاء والإقامة إجتذب (128) ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2019.





التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الأول لعام 2020

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,197 ملي266مشتغل (4,266 مليون من الذكور ، 931 ألف من الإناث) بنسبة 19,4٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.





بلغ عدد المشتغلين في نشــاط تجارة الجملة و التجزئة 3,865 مليون مشتغل ( 3,281 مليون من الذكـور ، 583 الف من الإناث) بنسبه 14,4٪ من إجمالي المشتغلين.





بلغ عـدد المشتغلين فى التشييد والبناء 3,652 مليون مشـتغل ( 3,635 ملـيون من الذكور ، 17 ألف من الإناث) بنسبة 13,6 ٪ من إجمالي المشتغلين .





كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,578 مليون3مشتغل ( 3,259 مليون من الذكور ، 319 ألف من الإناث) بنسبة 13,4٪ من إجمالي المشتغلين .



