AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يطلع على تطورات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 14/مايو/2020 - 05:00 م
البنية التحتية الكهربائية
البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في منطقتي سيناء وجنوب الوادي، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون ذي أهمية قصوى لتنفيذ المشروعات الهادفة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق.

كما وجه  الرئيس بالإسراع في تطبيق برنامج القراءات الموحد على استخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهرباء، ودعم جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، الهادفة إلى تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي، وذلك في ظل الاستعدادات لبدء توصيل الكهرباء إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي، اتساقًا مع الجداول الزمنية المحددة مسبقًا.

وقد تناول الاجتماع أيضًا آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، خاصةً السودان، وذلك في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا أهميتها في حسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

كما تم استعراض تطورات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بمشروع ربط منطقة الساحل الجنوبي الشرقي للجمهورية بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، فضلًا عن خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إستراتيجية قومية لتوطين صناعة المركبات.. الرئيس السيسي: الوصول لأكبر قدر من التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي.. والاتجاه نحو الطاقة الجديدة

بعد انقطاع دام 5 ساعات..عودة التيار الكهربي لـ4 مراكز بمحافظة الوادي الجديد

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع موقف مخزون السلع التموينية .. وجهود تطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي والاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها

السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى على مستوى الجمهورية

السيسي: برنامج قراءات موحد لاستخدامات الكهرباء.. واهتمام بالمنظومة في شمال سيناء

ترشيحاتنا

مش أقل من سنة.. البرلمان يكشف مدة التعايش مع فيروس كورونا

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

استخدمه يوميًا.. غسول الفم يمنع فيروس كورونا من الوصول للحلق

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر .. الإفتاء تحدد التوقيت

شاهد.. مطعم يتبع إجراءات الوقاية من كورونا ويفتح أبوابه للمواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغرب 5 صور ترويجية للسيارات على مر التاريخ

أعراض نقص الماء في الجسم.. وأفضل أوقات الشرب

وزير الدفاع يدشن الفرقاطة الشبحية "الأقصر" طراز "جوويند" بالإسكندرية .. صور