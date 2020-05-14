خالد الغندور: أنا لست محايدا.. وما يقوله مرتضى منصور يتحمل مسئوليته

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق والإعلامي الحالي بقناة الفارس الأبيض عن وجهة نظره في مرتضى منصور.
وقال "الغندور" في تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم في رمضان"، تقديم نجلاء عبد البر عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا أتعمد إثارة الجدل في البرنامج الخاص بقناة الزمالك، ومن الطبيعي ألا أكون محايدا لأنني أعمل في القناة الخاصة بالنادي الذي أنتمي إليه".
وأكمل: "من وجهة نظري أنا أرى أن مرتضى منصور قدم الكثير للزمالك خلال السنوات الماضية، ومن الطبيعي أن أوافق على سياسة مجلس إدارة النادي، وكل ما يقوله مرتضى منصور يتحمله هو".
وشدد: "من وجهة نظري صحة الإنسان أهم بكثير من أي بطولة، ولو النادي الأهلي في نفس الوضع أكيد كان هيطالب بإلغاء المسابقة، المسؤولون في النادي الأهلي ينظرون للأمر بأن نادي الزمالك حصل على بطولتين فيما لم يحصل ناديهم على أي بطولة وتلك هي أزمتهم".