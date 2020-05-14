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رياضة

كارتيرون يكشف موقفه من التجديد لـ الزمالك بعد انتهاء تعاقده

الخميس 14/مايو/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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ملك موسي
تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن موقفه من التجديد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال "كارتيرون" خلال حوار مطولة مع "جريدة العين الإماراتية": " انا سعيد للغاية داخل نادي الزمالك، ولم اشترط أي شيء على عقدي الجديد، بل رحبت للغاية بالتجديد من أجل استمرار المسيرة الناجحة".

وأوضح المدير الفني للزمالك: " لم يتحدث معي مسئولي الزمالك عن مدة العقد كما يتردد، ولم يشترط أن يكون التجديد موسمين، بل العكس أنه لابد أن يكون مدة أي عقد مع أي مدرب موسم واحد فقط، وبعدها يتم رؤية الأمر".

وشدد: " الأمور حاليا صعبة للغاية، في العالم أجميع وليس في مصر فقط، بسبب الفيروس اللعين، أرى أن عودة الدوري المصري صعبة للغاية في ذلك التوقيت، وصحة المواطنين أهم بكثيرا، نعم هناك دوريات أعلنوا العودة ولكن في مصر الوضع مختلف".
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