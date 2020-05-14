كارتيرون يكشف موقفه من التجديد لـ الزمالك بعد انتهاء تعاقده

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن موقفه من التجديد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.



وقال "كارتيرون" خلال حوار مطولة مع "جريدة العين الإماراتية": " انا سعيد للغاية داخل نادي الزمالك، ولم اشترط أي شيء على عقدي الجديد، بل رحبت للغاية بالتجديد من أجل استمرار المسيرة الناجحة".



وأوضح المدير الفني للزمالك: " لم يتحدث معي مسئولي الزمالك عن مدة العقد كما يتردد، ولم يشترط أن يكون التجديد موسمين، بل العكس أنه لابد أن يكون مدة أي عقد مع أي مدرب موسم واحد فقط، وبعدها يتم رؤية الأمر".

