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أخبار العالم

إيطاليا تعلن تسجيل 992 إصابة بكورونا و262 حالة وفاة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي 223 ألفا و96 مصابا. 

فيما سجلت إيطاليا، 262 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 31 ألفا و368 حالة وفاة في البلاد. 

وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 195 حالة وفاة بالبلاد بسبب الفيروس. 

وتستعد إيطاليا حاليا إلى الانتقال للمرحلة الثانية لأزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث بدأت في تخفيف القيود واستئناف الأنشطة الإنتاجية مع الحفاظ على التدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي؛ وتعمل الحكومة الإيطالية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لخطط انعاش الاقتصاد الوطني التي تتضمن إعطاء أهمية خاصة للقيمة المضافة "صنع في إيطاليا"، وتمكين الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم للتعامل مع نظرائها في إيطاليا والاستمرار في الوصول إلى المنتجات الإيطالية الشهيرة والمعروف عنها جودتها من الآلات إلى المنتجات الأغذية الزراعية.


وذكر تقرير لسفارة إيطاليا بالقاهرة أن الوضع الصحي في إيطاليا يشهد تحسنا في الأسابيع القليلة الماضية، بانخفاض مستمر للمنحني الوبائي واحتواء انتشار فيروس كورونا بينما لا يزال هناك أعداد كبيرة جدا من الوفيات ولكن هذه الأعداد أقل بكثير مما كانت عليه في بداية الأزمة.
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