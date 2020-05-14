1.5 مليون راكب استخدموا مترو الأنفاق والسكة الحديد أمس

أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق، أمس الأربعاء، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول 658621، والخط الثاني 438920، والخط الثالث 67174.



وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة 1164715.

فيما بلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد، أمس الاربعاء، ٣٩٥٣١٧ راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.



وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.







