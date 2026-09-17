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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق جولات «مستقبل وطن» بالمحافظات لتنفيذ حزمة من المبادرات الخدمية وعقد لقاءات تنظيمية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

انطلقت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، في جولات لزيارة مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ حزمة من المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تطوير المدارس الحكومية ورفع كفاءتها، وسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين، وتنظيم قوافل طبية، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تجهيز 1500 عروسة على مستوى المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس لتصل إلى 3000 عروس.

جولة مستقبل وطن 

وبدأت الجولة من محافظة القليوبية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، إلى جانب قيادات الحزب بالمحافظة، حيث شملت الجولة المدرسة المنايل الابتدائية الجديدة المشتركة بمدينة الخانكة، بعد رفع كفاءتها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة.

حيث تم رفع كفاءة المدرسة بالكامل، من حيث توفير المقاعد والمكاتب للطلاب، وطلاء المدرسة بالكامل من الداخل والخارج، وتجديد دورات المياة، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، وتوفير كافة احتياجات المعامل.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الحزب على الوصول إلى المواطنين في مختلف المحافظات، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بما يساهم في توجيه المبادرات وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين.

رفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية

وتتضمن الحزمة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية كبرى تضم مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير سيارات مجهزة بالمستلزمات الطبية، وتنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروسة في مختلف المحافظات، مع الإعلان عن مضاعفة أعداد تجهيز العرائس لتصل إلى 3000 عروس.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب التي يتبناها لمساندة المواطنين ودعم القيادة السياسية، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.

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