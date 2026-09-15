مستقبل وطن يعلن خطة جديدة لدعم الشباب.. اختيار وتطوير مركز شباب في كل محافظة

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد حسام عوض، أول اجتماع تنظيمي لها بعد إعادة تشكيلها مع أمنائها فى المحافظات وبعض امنائها بالمراكز والأقسام من بعض المحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب ، والمهندس هشام أباظة، العام المساعد بالحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، أوضح النائب أحمد عبد الجواد،استمرار جهود الحزب القوية بكافة المحافظات خلال الفترة القريبة المقبلة لتقديم الخدمات للمواطنين، معلنا إطلاق أمانة الشباب فعالية كبرى تتضمن اختيار ورفع كفاءة مركز شباب في كل محافظة ، وتجهيزه على أحدث طراز بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرياتها، لخدمة الشباب، مشيرا إلى أن دور الحزب يتكامل مع الدولة لتوفير الخدمات لكافة المواطنين، مشيرا إلى الطفرة التي شهدها ملف الاهتمام بالشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد النائب أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، أن قيادات الحزب توفر للأمانة دعما كبيرا، وهو ما يضع الأمانة أمام مسؤولية كبيرة، مشيرا إلى أن التغييرات التي شهدتها أمانات الشباب بالمحافظات جاءت لتطوير الأداء.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين الحضور حول عدد من القضايا والملفات التي تخدم الشباب.