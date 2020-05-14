AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رامز جلال يكشف سر هروب بوسي من مصر والمشاركة في برنامجه

الخميس 14/مايو/2020 - 06:57 م
بوسي
بوسي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال رامز جلال مقدمة ساخرة؛ للمطربة بوسى وكشف سر هروبا من مصر؛ موضحا أنها هاربة بسبب قضايا في محكمة الاسرة، و قضايا سب وقذف وحضانة وضرب أفضى إلى الموت.

وتابع رامز جلال: « هو في ايه يا جماعة أنتوا كنتوا متجوزين ولا بتعلبوا بوكس، اللي بعمله معاها النهاردة بحاول انقذها من تأبيدة».

واستطرد: «معانا ومعاكم مطربة اي يا دينا اللي لعبت بيها الدنيا بوسي». 

وكانت المطربة بوسي  وقعت ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حلقة رامز.. أمينة خليل تتغزل في شجاعة وقوة حارس الأهلي

فيفي عبده تدخل في وصلة صراخ بعد دخول رامز جلال فجأة.. فيديو

على أنغام رامز جلال نجم اليوتيوب.. رامز يجبر فيفي عبده على الرقص.. فيديو

شاهد.. تعليق رامز جلال على حلقة حمو بيكا

منة عرفة ضحية جديدة لرامز مجنون رسمي .. فيديو

بعد فشلها في الإجابة عن السؤال.. علي غزلان يسخر من منة عرفة

ترشيحاتنا

استئناف التدريبات.. تفاصيل اجتماع مهم بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ ورينيه فايلر

هل أصيب محمد النني بالكورونا .. طبيب المنتخب يحسم الجدل

الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

المطربة بوسي ضحية جديدة لـ رامز مجنون رسمي.. فيديو

علي جمعة: صعقة كهربائية أصابت موسى لما رأى الله.. والجبل صار ترابا

بسبب أمريكا.. ماكرون يغضب من رئيس شركة سانوفي.. ولقاء مرتقب في الإليزيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالسحر.. فوائد خشب الصندل للبشرة الجافة

اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

بمكياج ناعم .. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام