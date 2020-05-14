رامز جلال يكشف سر هروب بوسي من مصر والمشاركة في برنامجه

قال رامز جلال مقدمة ساخرة؛ للمطربة بوسى وكشف سر هروبا من مصر؛ موضحا أنها هاربة بسبب قضايا في محكمة الاسرة، و قضايا سب وقذف وحضانة وضرب أفضى إلى الموت.





وتابع رامز جلال: « هو في ايه يا جماعة أنتوا كنتوا متجوزين ولا بتعلبوا بوكس، اللي بعمله معاها النهاردة بحاول انقذها من تأبيدة».





واستطرد: «معانا ومعاكم مطربة اي يا دينا اللي لعبت بيها الدنيا بوسي».





وكانت المطربة بوسي وقعت ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.