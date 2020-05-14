وسيلة جديدة لكشف مصابي كورونا في مواصلات دبي

أكد نائب مدير إدارة أمن المواصلات في دبي العقيد محمد العبار، أن السلطات في دبي اضطرت إلى البحث عن وسائل ذكية لتأمين المواصلات العامة وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا









وأشار العبار في تصريح لشبكة "CNN"، الي انه تم التوصل الي نظارة ذكية يطلق عليها اسم "روكيت تي1 وذلك بعد رحلة من البحث مع الشركات وعلى المواقع الإلكترونية حيث تعمل علي الكشف على حرارة مستخدمي وسائل النقل العام أو المستشفيات.









وأوضح العبار ان النظارة الذكية تتمتع بمزايا كثيرة منها خفة الوزن حيث تزن 200 جرام، وتستطيع دمج التصوير الحراري مع الأشعة تحت الحمراء مع تقنية الذكاء الاصطناعي وتلتقط درجة حرارة الشخص من على بعد مترين".









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واستكمل العبار قائلا : "يمكن أيضا ربطها بغرفة عمليات إدارة المرور لمتابعة السيارة المشتبه بها والتوصل إليهم حيث تستطيع التقاط حرارة 100 شخص في الدقيقة الواحدة".









وأشارت إلى أن الإمارات تسعى إلى استخدام التكنولوجيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد وبالتالي استعانت بالنظارة ومن قبلها الخوذة الذكية والتي تساعد على فحص 30 ألف شخص في أسبوع واحد من مستخدمي مترو دبي والحافلات".









وأضاف : كما تعد الكاميرا الحرارية أيضا احدى الوسائل الحديثة التي تستخدمها دبي والتي ساعدت في أسبوع واحد على رصد 3 آلاف شخص ولكنهم جميعا كانوا غير مصابين بالفيروس ولكن يعانون من ارتفاع درجات الحرارة".







