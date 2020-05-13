إعادة فتح الحدائق والشواطئ.. دبي تخفف القيود على حركة المواطنين جزئيا

قرّرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إدخال تعديلات طفيفة على بروتوكولات التخفيف الجزئي على قيود الحركة بالإمارة اعتبارًا من أمس الثلاثاء.





وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، اشتملت التعديلات أسلوب عمل المتاجر في دبي من ناحية السماح باسترجاع أو استبدال البضائع، واستخدام غرف القياس في إطار ضوابط واشتراطات تضمن سلامة رواد المتاجر.





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كما تضمنت التعديلات فتح الحدائق والمتنزهات العامة للجمهور وفق شروط وقائية محددة، منها عدم السماح بتجمع أكثر من 5 أشخاص فيها، وتم السماح للفنادق أيضًا بمعاودة فتح شواطئها الخاصة أمام النزلاء فقط شريطة التباعد المكاني بين الأاشخاص.





كما تم استئناف تشغيل المواصلات العامة، بما فيها رحلات الترام وفيري دبي والتاكسي المائي والعبارات التقليدية والمكيفة ومركبات التأجير بنظام التنقل المشترك وفق الأوقات المحددة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي.





وبجانب ذلك، تقرر السماح باستئناف الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط، شريطة ألا يزيد أي تجمع على 5 أشخاص، ويشمل ذلك ركوب الدراجات والرياضات المائية والقفز المظلي، مع مراعاة التدابير الوقائية.





وأهابت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي على أهمية تطبيق جميع التدابير الوقائية المعلنة من جانب الجهات المعنية المحلية أو الاتحادية في جميع الأوقات بما يكفل تعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.