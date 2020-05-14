شاهد..طلاب تربية موسيقية عين شمس يبدعون بأغنية هعندي بيها علي خير

قام قسم تربية موسيقية كلية تربية نوعية جامعة عين شمس بعمل أغنية تحث علي التفاؤل وتخطي هذه المرحلة التي تمر بها البلاد تحت عنوان "هنعدي" تحت اشراف ورعاية الدكتور اسامة السيد مصطفى عميد الكلية.





حيث قدم رئيس قسم تربية موسيقية و3 من طلاب الكلية عملا فنيا ابدعوا في تقديمه اون لاين بعد منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب .





قالت الدكتورة داليا حسين رئيس قسم التربية الموسيقية جاءت الفكرة الخروج من الافكار الشائعة والمتداولة والاغنية تحث علي دعوة الي التفاؤل وتحول المحنة الي منحة بالمشاركة مع عدد من الطلاب واساتذة الكلية.





وأضافت خلال تصريحاتها لصدي البلد انه الاغنية تمت بالكامل بمشاركة الطلاب اونلاين بسبب منع التجمعات وعلي الحفاظ علي سلامة الطلاب وترجمة الي لغة الإشارة لأبنائنا من ذوى الهمم ( الصم ) ليستمتع بها الطلاب من ذوى الهمم .





وقد اطلقت وحدة IT بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس برئاسة الدكتور هاني شاكر وفريق العمل الخاص بالوحدة منصة استقبال ابحاث الطلاب في المقررات المختلفة.

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