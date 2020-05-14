إثيوبيا: 272 إصابة و5 وفيات بـ فيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 272 حالة إصابة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.





جاء ذلك بعد تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" من أصل 3،580 عينة تم اختبارها خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن من بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها، 5 حالات من العاصمة أديس أبابا وأربع من الحجر الصحي في منطقة جيجيجا بولاية الصومال.









وأوضحت أن جميع الإصابات الجديدة المؤكدة تعود لمواطنين إثيوبيين تتراوح أعمارهم بين 17-66 سنة، بحسب بيانات وزارة الصحة.









وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إثيوبيا حتى اليوم 5 حالات، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت 45278 اختبارا.