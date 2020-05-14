دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت جنوب السودان، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا.





وقال بيان صادر عن مكتب الرئاسة في جنوب السودان، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا. ولم يتطرق البيان إلى الكشف عن هوية حالة الوفاة أو أي من التفاصيل الأخرى المتعلقة بها سواء وجود تاريخ مرضي من عدمه.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب السودان حتى اليوم، الخميس، 231 حالة إصابة في البلاد الذي تنهكه الحرب الأهلية.





وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنه تم رصد الإصابات لأول مرة في موقع للحماية المدنية مكتظ بالسكان في جوبا.





وحذرت مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في وقت سابق من الآثار المدمرة والمحتملة لانتشار فيروس كورونا بجنوب السودان، في ظل ما يشهده البلد من وضع اقتصادي ومدني مترتب على سنوات من الصراع والحرب الأهلي والكوارث الطبيعية التي أسفرت عن موجات من النزوح واللجوء.



