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برلمان

رئيس تعليم البرلمان يطالب بتحويل الموازنة من أبواب إلى برامج وأداء

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:01 ص
النائب سامى هاشم
النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم ستستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة خطط موازنة البرامج والأداء فى التعليم، مشيرا إلى أن الموازنة المعروضة علينا تضم أبوابا وأخرى برامج وأداء.

وطالب هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتحويل الموازنة من أبواب إلى برامج وأداء ، خاصة وأن موازنة الأبواب كارثية لأنها لا تستطيع ان تنتقل من خلالها من باب إلى باب آخر لو كان هناك وفرة فى الموازنة.

وأكد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أن هناك كارثة اخرى فى موازنة الأبواب وهى انه قبل نهاية السنة المالية يكون هناك وفرة فى الموازنة ، من الممكن ان يتم صرفها فى أوجه لا تستحق الإنفاق ، بهدف التخلص من المتبقى من الموازنة.

وأوضح أن ميزة موازنة البرامج والأداء أن الإنفاق فيها محدد وليس بها وفرى، كما أنها تحدد أوجه الإنفاق على كل قطاعات الدولة ، بالإضافة إلى أنه يتم متابعة موازنة البرامج والأداء كل 3 شهور.

وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.

كما وافق البرلمان في جلسته ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.
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