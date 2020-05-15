رئيس تعليم البرلمان يطالب بتحويل الموازنة من أبواب إلى برامج وأداء

قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم ستستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة خطط موازنة البرامج والأداء فى التعليم، مشيرا إلى أن الموازنة المعروضة علينا تضم أبوابا وأخرى برامج وأداء.





وطالب هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتحويل الموازنة من أبواب إلى برامج وأداء ، خاصة وأن موازنة الأبواب كارثية لأنها لا تستطيع ان تنتقل من خلالها من باب إلى باب آخر لو كان هناك وفرة فى الموازنة.





وأكد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أن هناك كارثة اخرى فى موازنة الأبواب وهى انه قبل نهاية السنة المالية يكون هناك وفرة فى الموازنة ، من الممكن ان يتم صرفها فى أوجه لا تستحق الإنفاق ، بهدف التخلص من المتبقى من الموازنة.





وأوضح أن ميزة موازنة البرامج والأداء أن الإنفاق فيها محدد وليس بها وفرى، كما أنها تحدد أوجه الإنفاق على كل قطاعات الدولة ، بالإضافة إلى أنه يتم متابعة موازنة البرامج والأداء كل 3 شهور.



