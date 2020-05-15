AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بث مباشر.. صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:25 ص
مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم
Advertisements
محمود ضاحي
تنقل  قناتا "مصر قرآن كريم" و"الناس" يوميا في العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.


وتنقل إذاعة القرآن الكريم بثا مباشرا لصلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف طوال العشر الأواخر من رمضان.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من جامع سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) لمدة عشرة أيام متتابعة.


وتقتصر الصلاة على أئمة الجامع فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى زوال علة الغلق.

 دعاء ليلة ما هو دعاء النبي في ليلة القدر يمكن القول أنه ذلك الدعاء الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القد وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله  تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء التهجد في العشر الأواخر من رمضان

العشر الأواخر من رمضان.. موعدها وفضلها وكيفية إحيائها

دعاء صلاة التهجد في رمضان 2020 .. 83 كلمة رددها النبي

بث مباشر .. صلاة التراويح والتهجد من الجامع الأزهر.. فيديو

كيفية صلاة التهجد .. 9 أمور لتصليها في البيت

بث مباشر.. صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم .. فيديو

ترشيحاتنا

مسلسل الاختيار الحلقة 21.. استشهاد أسطورة الصاعقة رامي حسنين

إعداد كشوف بأسماء الطلاب الممتنعين عن تسليم الأبحاث .. والتعليم : سيدخلون امتحانات الدور الثاني

تعليق مؤثر من محمد عز على مشاركته ضيف شرف في الاختيار

أستاذ فيروسات: مصر فى المرحلة الثالثة من فيروس كورونا الغامض والمعقد

مصطفى كامل: محمد فؤاد كان بيقعد تحت رجل أبويا.. وعمرو مصطفى أخويا الصغير

أخبار الفن.. انتهاء تصوير مسلسل الاختيار.. تعرف على هوية خطيب الفنانة السعودية إلهام علي.. خطأ فادح ضمن حلقات مسلسل بـ 100 وش

AdvertisementS

بعد ظهوره فى الاختيار .. حكاية الشهيد رامي حسانين صائد التكفيريين في شمال سيناء

571 وفاة .. الصحة : شفاء 2626 مواطنا من الكورونا من إجمالي 10829 حالة

ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 حتى الآن ؟ .. تفاصيل

بنسبة 95%.. المتعافون من كورونا ينتجون أجساما مضادة للفيروس في 21 يوما

إعداد كشوف بأسماء الطلاب الممتنعين عن تسليم الأبحاث .. والتعليم : سيدخلون امتحانات الدور الثاني

للمرة الثانية.. القبض على فتاة التيك توك مودة الأدهم داخل كمباوند بأكتوبر

خاص.. قطر تبلغ الكويت بـ انسحابها من مجلس التعاون الخليجي

صبري نخنوخ يحتفل بـ زفافه في إحدى كنائس الإسكندرية.. شاهد

منظمة الصحة العالمية تصحح معلومات وسلوكيات خاطئة حول فيروس كورونا

تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا

قرار جديد من تركي آل شيخ بشأن استثماره الرياضي

أخبار التوك شو.. معاناة الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا.. سر هروب بوسي.. وإدوارد: غيرت طائفتي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة

بـ بليزر فقط.. إنجي المقدم تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالكاجوال.. روجينا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا