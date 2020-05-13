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ديني

بث مباشر .. صلاة التراويح والتهجد من الجامع الأزهر.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:45 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمود ضاحي
تنقل إذاعة القرآن الكريم بثا مباشرا لصلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، وطوال العشر الأواخر من رمضان.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من جامع سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) لمدة عشرة أيام متتابعة، سيتم الانتقال إلى الجامع الأزهر لبث صلاة التراويح إذاعيًّا منه طوال العشر الأواخر من رمضان.

وتقتصر الصلاة على أئمة الجامع الأزهر، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى زوال علة الغلق.

 دعاء ليلة ما هو دعاء النبي في ليلة القدر يمكن القول أنه ذلك الدعاء الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القد وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله  تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.



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