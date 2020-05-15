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رياضة

إسماعيل يوسف يكشف كواليس اعتزاله كرة القدم.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:29 ص
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
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عمرو ابوبكر
كشف إسماعيل يوسف تيجانا كواليس قرار اعتزاله مشوار كرة القدم. 

وقال يوسف خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه قرر الاعتزال وهو يصعد سلم منزله قبل آخر مباراة خاضها. 

وأضاف تيجانا، أن رغبته كانت إنهاء مسيرته الكروية وهو في الملعب، وشارك مع كرول المدير الفني للزمالك  في ذلك الوقت.


وتابع: قررت الاعتزال في بطولة الأفرو آسيوي، وكان الزمالك يملك لاعبين مميزين في هذا الوقت، وكنت مقتنعا بقراري. 

وأشار تيجانا، قررت الاعتزال وأنا في عمر ٣٣ عاما ونصف، وكانت نفسي راضية والجمهور حتى الآن يحترمني في هذا القرار.
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