التوأم يوكلان محاميا للرد على دعوى رئيس المصري ضدهما

‎وكل التوأم حسام وإبراهيم حسن، المحامي الكبير أشرف عبد العزيز للرد على دعوى سمير حلبية رئيس النادي المصري ضدهما.





وكان رئيس المصرى قد قدم شكوى ضدهما في المحكمة المدنية وطلب تعويضا، وذلك بعد عامين من تقديم التوأم شكوى رسمية في اتحاد الكرة، وصدر الحكم في شهر ديمسبر الماضي بأحقية حسام وإبراهيم في شهر من مستحقاتهما القديمة لدى المصرى.





ورفض كابتن حسام حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيد الشكوى للاتحاد الإفريقي حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفدرالية، ولكنه سيصعد الأمر خلال الفترة المقبلة.



