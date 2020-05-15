AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التوأم يوكلان محاميا للرد على دعوى رئيس المصري ضدهما

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:33 ص
التوأم حسن
التوأم حسن
Advertisements
رشا حسين
‎وكل التوأم حسام وإبراهيم حسن، المحامي الكبير  أشرف عبد العزيز للرد على دعوى سمير حلبية رئيس النادي المصري ضدهما.

وكان رئيس المصرى قد قدم شكوى ضدهما في المحكمة المدنية وطلب تعويضا، وذلك بعد عامين من تقديم التوأم شكوى رسمية في اتحاد الكرة، وصدر الحكم في شهر ديمسبر الماضي بأحقية حسام وإبراهيم في شهر من مستحقاتهما القديمة لدى المصرى.

ورفض كابتن حسام حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيد الشكوى للاتحاد الإفريقي حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفدرالية، ولكنه سيصعد الأمر خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنجم حسام حسن هذا البيان:-"وكل التوأم حسام وإبراهيم حسن المحامي الكبير أستاذ أشرف عبد العزيز للرد على دعوى سمير حلبية رئيس النادي المصري بعد تقدمه بشكوى في المحكمة المدنية وطلب تعويض، وذلك بعد عامين من التقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة وانتهت في ديمسبر الماضي بحكم نهائي وبات لصالح التوأم بأحقيتهم في شهر من مستحقاتهم القديمة ورفض كابتن حسام حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيد الشكوى للاتحاد الإفريقي حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفدرالية.. والله الموفق والمستعان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يبحث شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد الأحد

مصدر داخل الجبلاية يكشف سيناريو صادم فى شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

محام دولي يصدم الأهلي بشأن شكواه ضد عبدالله السعيد

محليا ودوليا..لماذا خسر الأهلي معركته ضد عبدالله السعيد؟

ترشيحاتنا

محمد سامى يكشف رسائله لمى عمر لحظة كتابته الأعمال

أول حالة وفاة بـ كورونا في ماسبيرو.. حقيقة صورة رشا حلمي

إنعام محمد علي: محمد سعد تقاضي 140 جنيها للاشتراك في "الطريق إلى إيلات"

التوأم يوكلان محاميا للرد على دعوى رئيس المصري ضدهما

إعداد كشوف بأسماء الطلاب الممتنعين عن تسليم الأبحاث .. والتعليم : سيدخلون امتحانات الدور الثاني

صبري نخنوخ يحتفل بـ زفافه في إحدى كنائس الإسكندرية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرف عليها

820 ألف جنيه وماركات عالمية.. قيمة ساعات يد ارتدتها ياسمين صبرى

شاهد.. امرأة تحول أقبح منزل إلى لوحة فنية بطرق بسيطة.. صور