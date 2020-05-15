التوأم يوكلان محاميا للرد على دعوى رئيس المصري ضدهما

وكل التوأم حسام وإبراهيم حسن، المحامي الكبير أشرف عبد العزيز للرد على دعوى سمير حلبية رئيس النادي المصري ضدهما.
وكان رئيس المصرى قد قدم شكوى ضدهما في المحكمة المدنية وطلب تعويضا، وذلك بعد عامين من تقديم التوأم شكوى رسمية في اتحاد الكرة، وصدر الحكم في شهر ديمسبر الماضي بأحقية حسام وإبراهيم في شهر من مستحقاتهما القديمة لدى المصرى.
ورفض كابتن حسام حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيد الشكوى للاتحاد الإفريقي حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفدرالية، ولكنه سيصعد الأمر خلال الفترة المقبلة.
ونشرت الصفحة الرسمية للنجم حسام حسن هذا البيان:-"وكل التوأم حسام وإبراهيم حسن المحامي الكبير أستاذ أشرف عبد العزيز للرد على دعوى سمير حلبية رئيس النادي المصري بعد تقدمه بشكوى في المحكمة المدنية وطلب تعويض، وذلك بعد عامين من التقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة وانتهت في ديمسبر الماضي بحكم نهائي وبات لصالح التوأم بأحقيتهم في شهر من مستحقاتهم القديمة ورفض كابتن حسام حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيد الشكوى للاتحاد الإفريقي حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفدرالية.. والله الموفق والمستعان".