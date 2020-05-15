في 5 دقائق.. طريقة عمل المكرونة بالميكرويف

1/2 كوب - ماء

ملح للتذوق)

1/2 كوب - مكرونة

الزعتر (قرصة)

رقائق الفلفل الأحمر

جبنة موتزاريلا

11/2 ملعقة كبيرة - صلصة مكرونة

3 ملاعق كبيرة - لبن

خطوات





* خذ كوبًا كبيرًا آمنًا للاستخدام في الميكروويف وأضف نصف كوب من المكرونة والماء مع قليل من الملح إليه. امزجها جيدًا وسخنها في الميكروويف لمدة دقيقة. بمجرد أن تبدأ في الغليان ، امزجيها مجددًا والميكروويف لمدة دقيقة أخرى.





* أضيفي صلصة المكرونة والأوريجانو واخلطيها جيدًا. أضف الحليب لجعله دسم.





إليك كيفية خبز كعكة في كوب في أقل من دقيقتين





* الآن أضيفي بعض الجبن المبشور واخلطي جيدا. قبل وضعها في الميكروويف مرة أخرى ، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة (اختياري).





* ضعه في الميكروويف مرة أخرى لمدة 11/2 دقيقة ، وهناك لديك المعكرونة بالجبن!





* يزين بالجبن المبشور وبعض توابل الأعشاب المختلطة.