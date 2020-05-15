في 5 دقائق.. طريقة عمل المكرونة بالميكرويف

عندما تطرق آلام الجوع غير المدعوة على بابك بعد الفطار وتريد أن تأكل شيئًا ليس فقط طعمه جيدًا ولكن أيضًا سهل التحضير، لذا نقدم مكرونة في الكوب الذي بالكاد يستغرق 5 دقائق لصنع مكونات متاحة بسهولة في المنزل ، فلنبدأ على الفور!
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المقادير المكرونة :
1/2 كوب - ماء
ملح للتذوق)
1/2 كوب - مكرونة
الزعتر (قرصة)
رقائق الفلفل الأحمر
جبنة موتزاريلا
11/2 ملعقة كبيرة - صلصة مكرونة
3 ملاعق كبيرة - لبن
خطوات
* خذ كوبًا كبيرًا آمنًا للاستخدام في الميكروويف وأضف نصف كوب من المكرونة والماء مع قليل من الملح إليه. امزجها جيدًا وسخنها في الميكروويف لمدة دقيقة. بمجرد أن تبدأ في الغليان ، امزجيها مجددًا والميكروويف لمدة دقيقة أخرى.
* أضيفي صلصة المكرونة والأوريجانو واخلطيها جيدًا. أضف الحليب لجعله دسم.
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* الآن أضيفي بعض الجبن المبشور واخلطي جيدا. قبل وضعها في الميكروويف مرة أخرى ، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة (اختياري).
* ضعه في الميكروويف مرة أخرى لمدة 11/2 دقيقة ، وهناك لديك المعكرونة بالجبن!
* يزين بالجبن المبشور وبعض توابل الأعشاب المختلطة.