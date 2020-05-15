سوق الحرير الحلقة 21.. وورطة كبيرة لشمس وعمران

انتهت الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل السوري سوق الحرير حيث حدثت مواجهة حاسمة بين أبو طلال وغريب وأخبره فيها أنه عبد الله الحريري.





في الوقت نفسه تواجه شمس مشكلة كبرى بوفاة إحدى النساء أثناء الولادة ويحاول فؤاد استغلال الموقف بينما يساعدها عمران بصدق.

على صعيد آخر تغير قمر سياستها في التعامل مع عمران لتحتل المرتبة الأولى في حياته.





المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة.





ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي.





ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.





ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وأيضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين أو العناصر الفنية الأخرى.



