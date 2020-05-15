AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. أربعة خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:00 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الجمعة الموافق 15-5-2020، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.. وجاءت كالتالى:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

ترشيحاتنا

خبير مناعة: لقاح كورونا سيتم إنتاجه نهاية هذا العام

تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه.. شاهد

حل مشكلة الثبات في هيونداي فيرنا hyundai verna وسبب تسميتها بـ النعش الطائر

سعد سمير يبعث برسالة طمأنة لمتابعيه على شقيقه .. شاهد

حدث ليلاً.. أول دولة أوروبية بدون كورونا.. اعتداء أحمد فلوكس وحبس مودة الأدهم.. و6 حالات كورونا بين القضاة

الزمالك يفتح خط المفاوضات لضم أحمد توفيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل