AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سعد سمير يبعث برسالة طمأنة لمتابعيه على شقيقه .. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:52 ص
سعد سمير وشقيقة
سعد سمير وشقيقة
Advertisements
مصطفى كرم

طمأن الكابتن سعد سمير جمهوره على شقيقه محمد سمير مدافع فريق طلائع الجيش بعد إجراء عملية جراحية في ذراعه بأحد المستشفيات الخاصة.

ونشر سعد سمير لاعب النادي الأهلي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع شقيقه من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا "الف سلامة على ذراعك يا بطل."


اقرأ أيضا :

مفاجأة في أزمة سعد سمير والأهلي

يذكر أن لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي تبحث عن حل لأزمة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول.

واكتشفت لجنة التخطيط بعد بمراجعة العقود أن لاعب الفريق الاول سعد الدين سمير لاعب حر ويحق له التوقيع لأي ناد بعد أن تم رفع اسمه من القائمة المحلية لقيد محمود عبدالمنعم كهربا الذي تم التعاقد معه في ديسمبر الماضي.

سعد سمير يبعث برسالة طمأنة لمتابعيه على شقيقه .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد سمير يوجه رسالة لـ شريف إكرامي لهذا السبب

سعد سمير: مفيش لاعب سلم من الانتقادات

بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي.. سعد سمير حر ويحق له التوقيع لأي ناد

مفاجأة في أزمة سعد سمير والأهلي

مصادر: سعد سمير لن يلعب لغير الأهلي وملتزم بكلمة شرف

أخبار النادي الأهلي.. جدل حول رحيل كهربا.. وأزمة في التعاقد مع سعد سمير.. هجوم ناري على وائل جمعة

ترشيحاتنا

خبير مناعة: لقاح كورونا سيتم إنتاجه نهاية هذا العام

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز اليوم

ورد المسلسل..بسمة وهبة تشارك بصورة مع محمد سامي وأطفال مسلسل البرنس.. شاهد

كسر حظر التجول.. الداخلية الكويتية تتحرك ضد محافظ سابق

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

بعد تغيير المواعيد .. التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها

سعر ومواصفات bmw 218 gran coupe جران كوبيه 2020 في مصر .. صور

تقرير مفصل عن هوندا سيتي honda city 2020.. صور