سعد سمير يبعث برسالة طمأنة لمتابعيه على شقيقه .. شاهد

طمأن الكابتن سعد سمير جمهوره على شقيقه محمد سمير مدافع فريق طلائع الجيش بعد إجراء عملية جراحية في ذراعه بأحد المستشفيات الخاصة.

ونشر سعد سمير لاعب النادي الأهلي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع شقيقه من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا "الف سلامة على ذراعك يا بطل."







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مفاجأة في أزمة سعد سمير والأهلي

يذكر أن لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي تبحث عن حل لأزمة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول.



واكتشفت لجنة التخطيط بعد بمراجعة العقود أن لاعب الفريق الاول سعد الدين سمير لاعب حر ويحق له التوقيع لأي ناد بعد أن تم رفع اسمه من القائمة المحلية لقيد محمود عبدالمنعم كهربا الذي تم التعاقد معه في ديسمبر الماضي.