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رياضة

مفاجأة في أزمة سعد سمير والأهلي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
تبحث لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حل للازمة التي تفجرت علي مدي الساعات الماضية والتي تتمثل في أن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لاعب حر ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية دون الرجوع للقلعة الحمراء .

وأكتشفت لجنة التخطيط للكرة بطريق الصدفة حين قامت بمراجعة العقود للاعبي الفريق الاول أن سعد الدين سمير لاعب حر ويحق له التوقيع لأي ناد بعد ان تم رفع أسمه من القائمة المحلية لقيد محمود عبدالمنعم كهربا الذي تم التعاقد معه في ديسمبر الماضي.

وكان من المفترض أن يتم عمل عقد جديد لسعد الدين سمير خاصة أن رفع أسمه من القائمة ينهي التعاقد الجديد لكن ذلك لم يتم سوي في شهر أبريل الماضي لكن سعد سمير رفض الأمر.

وحاول مسئولو النادي الإستفسار من إتحاد الكرة عن قانونية تعاقد سعد سمير والذي رد عليهم في خطاب رسمي اليوم بان اللاعب حر ويحق له التوقيع لأي نادي.
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