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بسبب كوبري ابن الحكم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة شرق القاهرة.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:20 ص
الشركة القابضة لمياة
الشركة القابضة لمياة الشرب
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نورهان رأفت
أعلنت شركة مياه القاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق دار السعادة، شارع السباق ومتفرعاته، شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته منطقة خلف نادي النصر، منطقة السبع عمارات، شارع النزهة ، مستشفى جوهر، شارع أسوان، شارع هارون ، شارع جمال الدين دسوقي، و ذلك سيكون من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة ، وحتى الساعة الرابعة عصرا في نفس اليوم.

وأوضح المهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الأعمال تخص الهيئة الهندسية  وتنفيذ كوبري إبن الحكم، في مناطق الحلمية والزيتون ومسطرد والأميرية، لربط تلك المناطق ببعضها لتجنب انقطاعات المياه عنهم في المستقبل.

وأكد الشيمي أنه تم إنقطاع المياة عن تلك المناطق منذ الساعة الرابعة فجر اليوم ، لتستمر حتي عصر يوم الجمعة، لتصل لجميع المناطق علي فترات متفاوتة .

وأشار الشيمي إلي أنه تم إنجاز ما يقرب من 50% من المشروع المقرر، وسيتم الانتهاء منه في فترة وجيزة .

ولفت إلى أن المياه لن تصل للمواطن في تمام الساعة المذكورة بالتحديد، نظرا لأنها تأخذ وقتها في الشبكات حتي تصل لجميع المناطق مرة أخرى.

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