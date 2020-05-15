إزالة 17 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 2,482 متر بالبحيرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة من إزالة 17 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 2,482 م2 فى نطاق مراكز"كوم حماده - الدلنجات - أبو حمص - المحمودية - دمنهور - شبراخيت" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين





وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وسهيل المحافظ بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.





وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( كوم حماده - الدلنجات - أبو حمص - المحمودية - دمنهور - شبراخيت) عن إزالة 17 حالة تعدى على مساحة 2,482 م2 تضمنت إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية التابعة لهندسة ري كوم حماده بنطاق شابور بمساحة 702 متر





وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات علي الأرض الزراعية بقرية قافلة بأبو حمص بإجمالي مساحة 630 متر وإزالة 2 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 500 متر بقري مؤسسة البستان طيبة بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





كما تمكنت الحملات من إزالة 3 حالات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمساحة 220 متر مربع بشبراخيت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض وتنفيذ إزالة سلم خرسانى بمساحة 120 م٢ بقرية بدر التابعة لقرية سيدى عقبة بالمحمودية إزالة أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية الغلالبة التابعة للوحدة المحلية لقرية نديبة بدمنهور على مساحة 120 م بالإضافة إلى ردم حفرة مجهزة لرمى الخرسانة بعزبة بلتاجى التابعة للوحدة المحلية لقرية نديبة بدمنهور بمساحة 190 مترا.



