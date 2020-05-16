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فيديو جراف

فيديوجراف.. كيفية أداء صلاة التسابيح

السبت 16/مايو/2020 - 11:41 م
صلاة التسابيح
صلاة التسابيح
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منار شعبان
صلاة التسابيح.. شرع الله تعالى صلاة النوافل؛ لكسب الأجر والثواب والفضل الكبير، ومن هذه الصلوات صلاة التسابيح؛ وهي صلاة نافلة مخصوصة تحتوي على ثلاثمائة تسبيحة، وسُمِّيت بهذا الاسم؛ لكثرة التسبيح غير المعتاد في الصلوات الأخرى.

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صلاة التسابيح مشروعة ومسنونة ووردت فيها أحاديث إختلف العلماء فى الحكم عليها وكثيرًا من أهل الحديث يصححون الحديث الوارد فيها حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عماه عن ابن عباس أن رسول الله قال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن احكام وكيفية صلاة التسابيح من خلال الفيديوجراف التالي.
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