البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10287 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 هبوطا بنسبة 3.6% مسجلا 1112 نقطة.
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سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 0.7% مغلقا الفترة عند مستوى 1422 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.9 % مغلقا عند 11783 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 2.7% مغلقا الفترة عند 1819 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 5.5 مليار جنيه مسجلا مستوى 544.9 مليار جنيه مقابل 550.4 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 19.1 مليارات فى حين بلغت كمية التداول نحو 2349 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1615 مليون ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.