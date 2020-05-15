فيروس كورونا يقتل الوزير السوري السابق رياض عصمت

تسبب فيروس كورونا في وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق، رياض عصمت، بعد أن أصيب بالفيروس في مدينة شيكاغو الأمريكية.





وشغل عصمت، الذي ألف كتبا وأعمل في النقد المسرحي، عددا من المواقع القيادية في سوريا، من بينها رئيس دائرة البرامج الثقافية في التلفزيون الرسمي للدولة، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومعاون وزير الثقافة.





في عام 2010 تم تعيينه في منصب وزير الثقافة، واستمر في المنصب حتى 2012، كما عمل سفيرا لبلاده لدى باكستان ثم قطر.





وعمل منذ 2013 أستاذا زائرا في جامعات أمريكية.





ولد رياض عصمت في دمشق عام 1947، ونال درجة الإجازة في الأدب الإنكليزي.