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تعليم

خطة تعامل "التعليم" مع أي طالب يصاب بكورونا أثناء امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:05 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستراعي مصلحة و صحة الطلاب أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة 2020.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن أي طالب ثانوية عامة ستظهر عليه اعراض فيروس كورونا المستجد ، سيتم السماح بتأجيل امتحان هذا الطالب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة.


ومن جانبه شرح الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص لموقع صدى البلد قرار الوزير قائلا : بالتأكيد لن نجعل أي طالب مصاب او يعاني من أي اعراض تخص فيروس كورونا يدخل امتحان الدور الاول مع زملائه الاصحاء ، لان ذلك قد يؤدي الى انتشار واسع للفيروس بين جميع الموجودين في اللجنة.

وقال نائب وزير التعليم : في حالة شعور طالب الثانوية بأي اعراض تستدعي وجوده في عزل ، أو في حالة وجوده في قرية او مكان مفروض عليه عزل صحي بسبب انتشار فيروس كورونا ، او في حالة مخالطة هذا الطالب لأي مريض كورونا ، فسيدخل فورا الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة ، ولكن بشرط احضار مستند رسمي يثبت حالته و وضعه من اي جهة طبية حكومية تابعة لوزارة الصحة والسكان.


وقال نائب وزير التربية والتعليم : صحة وسلامة ابنائنا من اهم أولوياتنا

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي ، مشيرًا إلى أنه تقرر زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات.

جدير بالذكر أنه، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020  الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
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