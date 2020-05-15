علي جمعة: سيدنا هارون علمنا معنى الوحدة وأمن المجتمع

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا هارون علمنا معنى الوحدة وأن أمن المجتمع مقدما على الإيمان.





وأوضح جمعة، خلال برنامج مصر أرض الأنبياء، على الفضائية الأولى، أن هارون قال لأخيه موسى "خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي"، بسبب واقعة عجل السامري.

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قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السامري صاحب واقعة العجل الشهيرة في قصة سيدنا موسى، أصيب بالجرب، وأصبح الناس يتجنبون لمسه، كما صار يتأذى من أي لمسة له.





وأوضح جمعة، أن السامري كان تربية كبير الملائكة جبريل وعصى مثلما عصى إبليس وهو في الحضرة الربانية وطُرد ولُعن على إثر عصيانه.





وأضاف، أنه قُتل مع من قُتل، مشيرا إلى أن هذه القصة تثبت أن الرب رب والعبد عبد، ومهما ترقى الإنسان في درجات الترقي، فإنه على خطر عظيم إذا عصى الله.







