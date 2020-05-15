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أخبار العالم

1708 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا في تركيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:41 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا في تركيا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في تركيا تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وفي ضربة مدوية، سجلت تركيا، عجزا في ميزانيتها يقدر 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 % على أساس سنوي.


وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، كشف عن عجز بقيمة 26.2 مليار ليرة في مارس بميزانية تركيا.

وكانت الميزانية التركية قد سجلت عجزا مقداره 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع في أبريل الماضي انخفاض الناتج المحلي التركي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2020، ليتعافى مرة أخرى خلال عام 2021 بنسبة 5% أيضا.

وتوقع الصندوق أن يتراجع يتباطئ التضخم في الأسعار بتركيا خلال العامين 2020 و2021 إلى 12% في مقابل 15.2 عام 2019.

زفي السياق ذاته، توقع الصندق أن تسجل تركيا عجزا بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 17.2 بنهاية 2020.

ويواجه الاقتصاد التركي ركودا كبيرا وذلك خلال أقل من عامين، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.
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