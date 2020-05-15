ضربة جديدة لاقتصاد تركيا.. أنقرة تسجل عجزا قياسيا في ميزانيتها

في ضربة مدوية، سجلت تركيا، عجزا في ميزانيتها يقدر 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 % على أساس سنوي.
وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، كشف عن عجز بقيمة 26.2 مليار ليرة في مارس بميزانية تركيا.
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وكانت الميزانية التركية قد سجلت عجزا مقداره 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع في أبريل الماضي انخفاض الناتج المحلي التركي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2020، ليتعافى مرة أخرى خلال عام 2021 بنسبة 5% أيضا.
وتوقع الصندوق أن يتراجع يتباطئ التضخم في الأسعار بتركيا خلال العامين 2020 و2021 إلى 12% في مقابل 15.2 عام 2019.
زفي السياق ذاته، توقع الصندق أن تسجل تركيا عجزا بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 17.2 بنهاية 2020.
ويواجه الاقتصاد التركي ركودا كبيرا وذلك خلال أقل من عامين، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.